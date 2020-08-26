Москва, 26 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Правительство усиленно работает над программой газификации Камчатского края. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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"Правительство сделает для этого всё необходимое. К осени ведомства должны отработать и согласовать чёткий план газоснабжения региона», — заявил Мишустин.

Напомним, ранее президент России дал поручение по газоснабжению Камчатки.