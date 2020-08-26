Урдома, Архангельская область, 26 августа, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил министру строительства и архитектуры региона Денису Гладышеву незамедлительно начать процесс изменения генплана муниципального образования «Урдомское». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Мусорный полигон

Вопрос о необходимости процедуры по внесению изменений в генеральный план МО «Урдомское» местные жители подняли сегодня на встрече с главой региона.

«Это позволит определить вид назначения земель, исключающий возможность размещения свалки ТБО на этой территории», — пояснил председатель Совета депутатов МО «Урдомское» Александр Кравец.

Напомним, изначально у МО «Урдомское» был генплан, не предусматривающий строительство мусорного полигона. Однако с появлением скандального проекта «Шиес» в документ внесли изменения. На фоне протестов населения областные власти забрали у муниципального образования полномочия по подготовке, согласованию и утверждению генеральных планов, схем территориального планирования и правил землепользования и застройки. Этими вопросами теперь занимается министерство строительства и архитектуры Архангельской области.