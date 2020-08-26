Москва, 26 августа, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Член Совфеда Сергей Калашников просит Роспотребнадзор разъяснить приезжающим из-за границы положения постановления, касающегося сроков размещения результатов теста на коронавирус на портале Госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно приложению к постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, приезжающие граждане обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия в РФ пройти тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить данные на сайте Госуслуг.

«Данные лабораторного исследования обычно предоставляются государственными медицинскими учреждениями по истечении трех суток и не могут быть вовремя размещены на портале Госуслуг», — говорится в письме на имя Поповой.

Сенатор указал на то, что тесты на коронавирус можно сдать и в частной клинике.