Москва, 26 августа, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Частично компенсировать российским вузам потери, которые они несут из-за заморозки оплаты обучения, поручил президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам главы государства, нужно «хотя бы частично компенсировать то, что они хотели бы получить, поднимая стоимость обучения».

Поручение было дано премьер-министру Михаилу Мишустину и министру просвещения России Валерию Фалькову.

Напомним, заморозка оплаты обучения в российских вузах была введена на фоне вызванного пандемией экономического кризиса.