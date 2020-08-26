В Москве Новая Третьяковка закрылась после ливня
Москва, 26 августа, 2020, 16:56 — ИА Регнум. В Москве по техническим причинам закрылась Новая Третьяковка, сообщили 26 августа в пресс-службе галереи.
Sergey Norin
Новая Третьяковка
Продолжает работать только Западное крыло, где представлена выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор».
«По купленным на закрытые выставки билетам на 26 августа 2020 года можно прийти в другой удобный день и время», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, посетители написали в соцсетях о подтопленных помещениях после сильного ливня в Третьяковке и своей эвакуации.