Москва, 26 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Российские вузы не будут поднимать стоимость обучения в 2020 году, как и было обещано в мае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

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"21 мая на совещании вы обратили внимание университетов, вообще всех учебных заведений на то, что сложности с эпидемиологической обстановкой ни в коем случае не должны стать поводом для повышения стоимости обучения. Мы видим ситуацию в целом. По этому вопросу мы тесно взаимодействуем с ОНФ, несколько дней назад они нам передали соответствующую информацию, дали обратную связь», — заявил Фальков.

«Подавляющее большинство вузов сохранило цены на обучение на уровне прошлого года. Однако некоторые, как вы справедливо отметили, всё-таки допустили отступление от данной рекомендации. С каждым таким вузом, его учредителем проведена работа и приняты соответствующие меры. На сегодняшний день ситуация уже скорректирована и решения приняты: стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», — указал он.

Путин отметил, что в ряде вузов России отмечено повышение стоимости обучения, хотя 21 мая министр заявил о недопустимости пересмотра стоимости обучения.