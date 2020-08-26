Москва, 26 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 1 сентября может достичь 30-градусной отметки. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на пляже в Подмосковье

«1 сентября пока без осадков, днем +25… +30 °C, летняя погода. Отличный день для школьников», — приводит его слова агентство «Москва».

Синоптик добавил, что «обычно тепло задерживается как минимум на четыре-пять дней», а значит, летняя погода в столице может сохраниться также 2 и 3 сентября.