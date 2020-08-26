Обливский район, Ростовская область, 26 августа, 2020, 16:50 — ИА Регнум. В Ростовской области на землях лесного фонда в Обливском районе обнаружен пожар. Есть угроза распространения огня на хутор Киреев, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 26 августа.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

«На территории Обливского участкового лесничества происходит горение сухой травы, по оперативной информации, на площади около 2 га. Расстояние до ближайшего населённого пункта — хутора Киреева — 3 км. Проведено информирование население о возможной угрозе распространения огня», — уточнили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле. К месту происшествия прибыли 124 человека и 19 единиц техники. Не исключено, что в тушении огня будет задействован вертолёт Ми-8 МЧС России.