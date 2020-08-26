Москва, 26 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Выплаты за классное руководство будут держаться на особом контроле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

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«Мы приняли решение учитывать выплаты за классное руководство отдельно. Это позволит не смешивать их с заработной платой и другими начислениями, которые сокращаться не должны. Это для нас — принципиальный вопрос. Будем держать его на контроле совместно с Федеральной налоговой службой», — заявил Кравцов.