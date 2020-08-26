Новосибирск, 26 августа, 2020, 16:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области владельцами сертификатов на материнский капитал стали уже более 200 тысяч семей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Питер Пауль Рубенс, «Два спящих ребёнка», ок.1612-1613, 50.5 х 65,5 см, Токио, Нац. музей западного искусства

«Около 70% владельцев капитала уже распорядились его средствами полностью или частично. На эти цели направлено уже более 58 млрд рублей бюджетных средств», — уточнили в ПФР.

Напомним, что в 2020 году изменения коснулись не только размера материнского капитала, но и категории граждан, имеющих право на его получение. Все семьи, в которых с 1 января текущего года появился первенец получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 рублей.