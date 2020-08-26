Москва, 26 августа, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В Москве здание Третьяковской галереи на Крымском Валу затоплено из-за сильного дождя. Об этом 26 августа сообщили очевидцы в социальных сетях.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ливень

На кадрах, опубликованных в сети, на паркете галереи видны лужи. Очевидцы рассказали, что были выведены на улицу вместе с другими посетителями.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы рекомендуют использовать общественный транспорт для передвижения по городу из-за непогоды.