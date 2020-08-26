Москва, 26 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Гидрометцентр России оценил последствия ливней в Москве по предпоследней, «оранжевой» отметке на шкале погодной опасности, сообщает метеослужба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

Это погодное предупреждение будет действовать до 21:00 мск. До этого времени сохраняется вероятность порывистого ветра и грозы.

В результате ливня, пришедшего в Москву в 14:00, были подтоплены некоторые улицы, ливневая канализация не справилась с потоками воды.

В частности, протекла крыша в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. Из-за этого были закрыты все экспозиции.

Пробки на московских дорогах достигли семи баллов по десятибалльной шкале.