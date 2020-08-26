Мурманск, 26 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. В небе над Мурманской областью запечатлели первое после полярного дня северное сияние. Власти региона рассчитывают, что природное явление увеличит поток туристов в Заполярье.

Wild0ne Северное сияние

«Полагаем, что восстановление туристического потока после снятия ряда ограничений стабилизируется в ближайшее время, в том числе благодаря программе Федерального агентства по туризму с предоставлением туристам кешбэка до 15 000 рублей за поездку, которую они могут выбрать на официальном сайте программы у одного из региональных туроператоров, а если туристы привыкли путешествовать без гида, то они могут забронировать номер в отеле также с кешбэком», — сообщил и. о. председателя Комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область вошла в список регионов, посещая которые, туристы могут получить кешбэк от пяти до 15 тысяч рублей.