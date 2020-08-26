Обнинск, Калужская область, 26 августа, 2020, 18:29 — ИА Регнум. Строительство новых современных школ и детсадов ликвидирует в регионе двухсменное обучение и устранит дефицит мест в дошкольных учреждениях. Об этом, в частности, шла речь на форуме работников образования Калужской области «Современная школа — к новым образовательным результатам», который состоялся 26 августа в Обнинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru На форуме работников образования Калужской области

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Форум открылся с видеообращения министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, который поблагодарил педагогов за активное взаимодействие с детьми в период пандемии, а руководство региона и систему образования — за организацию данного процесса. Участники большого областного августовского педсовета проанализировали результаты и проблемные вопросы дистанционного обучения, на которое образовательные организации вынуждены были перейти в период пандемии, и наметили планы на предстоящий учебный год, который стартует в традиционном формате.

Приветствуя руководителей образовательных организаций и педагогов области, врио губернатора Владислав Шапша подчеркнул, что Калужская область признана одной из лучших в стране по организации дистанционного обучения. Говоря о перспективах развития образовательной сферы области, Владислав Шапша отметил, что в регионе продолжится строительство новых современных школ:

«Мы находимся с вами в прекрасной школе, которой ровно год исполнится первого сентября. В этом году мы откроем школу в Балабаново, в декабре — еще одну школу в Обнинске, еще две школы у нас строится, три проектируются», — сказал врио главы региона.

Это, по словам руководителя области, будет в первую очередь способствовать ликвидации двухсменного обучения. По словам главы области, не менее важно продолжить и практику создания дополнительных мест в детских садах.

«У нас только в этом году пять детских садов будет открыто. И темпы строительства дошкольных образовательных учреждений таковы, что мы в следующем году точно закроем дефицит мест для устройства детей в ясли», — сказал Владислав Шапша.