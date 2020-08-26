Бобров, Воронежская область, 26 августа, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Два очага лесных пожара выявлены на территории Бобровского района Воронежской области 26 августа, сообщили в МЧС России. Площадь каждого возгорания составляет по пять гектаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Существует угроза населенному пункту Карандеевка (700 м до н.п.), в котором 22 жилых дома и проживает 70 человек», — говорится в сообщении МЧС. На случай эвакуации подготовлены автобусы, жители проинформированы.

На месте пожара работает группировка спасателей — 37 человек, привлечено 11 единиц техники. В двух километрах имеется естественный водоем — река Икорец. К месту пожара направлен пожарный поезд и приведен в готовность вертолет МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае уже третьи сутки тушат мощный лесной пожар в Анапе в заповеднике Утриш. Площадь, пройденная огнем, составляет около 130 га.