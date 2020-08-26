Москва, 26 августа, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Внедрение системы цифровой маркировки молочной продукции может угрожать существованию российских молокоперерабатывающих предприятий. Об этом говорится в обращении «Партии роста» к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отдел молочной продукции в магазине

«В «Партии роста» уверены, что это [высокие затраты на приобретение и внедрение системы маркировки] не принесёт практической пользы ни экономике страны, ни производителям, ни населению», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что такой шаг приведёт к негативным последствиям для множества предприятий, и многие из них попросту закроются.

По мнению представителей партии, с задачей борьбы с контрафактной продукцией гораздо эффективнее справится нынешняя система «Меркурий», но её требуется доработать: «Просим Вас поддержать позицию молокоперерабатывающих предприятий, внести изменения в распоряжение Правительства РФ №792 и исключить молочную продукцию из перечня товаров, подлежащих маркировке».