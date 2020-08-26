Москва, 26 августа, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Рубль днем 26 августа продолжает слабеть. Повод ли это для беспокойства? Чем дальше за пределы 75,00, тем больше нервничают на рынках капитала, после теста области 76,00 занервничает и население тоже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Но фактически пока идут только реакции валют на политические события в Белоруссии. Для бюджета РФ неплохо было бы, если бы доллар оставался в пределах 73−75 руб., ближе к середине этого коридора.

«Американец» по 75−77 руб. — хорошо, но совершенно не нужно именно сейчас. К середине дня доллар торгуется по 75,71 руб., евро стоит 89,35 руб.

Сегодня конъюнктура такова, что рубль мог бы и укрепляться, так как на долговом рынке есть спрос на ОФЗ, нефть в плюсе, а внешний фон нейтрален большей частью.

Но пока в рубле есть эмоции относительно происходящего в Белоруссии и возможных последствий для РФ он будет слабеть», — считает эксперт.

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