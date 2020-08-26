Белград, 26 августа, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Сербия абсолютно привержена соблюдению Дейтонского соглашения. Об этом заявил президент страны Александр Вучич 26 августа в Белграде во время совместной пресс-конференции с представителями Республики Сербской (РС) — членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и президентом РС Желькой Цвиянович.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

По словам Вучича, во время встречи с руководством Республики Сербской обсуждался документ, который был адресован на его имя и который касается «нескольких вопросов, связанных со статусом РС».

«Не надо особо подчеркивать, как мы дорожим хорошими отношениями с Республикой Сербской. Я сказал, что Сербия полностью придерживается Дейтонского соглашения и ответил на каждый вопрос», — процитировал слова Вучича телеканал РТС.

Президент Сербии также рассказал о том, что представители Республики Сербской во время переговоров сообщили о многочисленных нарушениях Дейтонского соглашения в Боснии и Герцеговине.

«Мы это дополнительно проанализируем. Каждое слово мы перечитали бессчётное количество раз, и мы будем стараться близко сотрудничать», — добавил Вучич.

По мнению президента Сербии, чрезвычайно важно сохранить мир и стабильность в регионе — поэтому на угрозы войной, которые звучат ежедневно, надо отвечать терпением.

«В этой игре нельзя участвовать никоим образом», — сказал Вучич.

Ранее лидер самой влиятельной партии бошняков в Боснии и Герцеговине — Партии демократического действия Бакир Изетбегович заявил о том, что возможное признание независимости Косово Белградом может «возбудить аппетит сербов по отношению к Боснии и Герцеговине». Он добавил, что Белград и Баня-Лука должны отказаться от намерения «компенсировать частью Боснии и Герцеговины возможное соглашение по Косово и Метохии». Милорад Додик напомнил Изетбеговичу, что Косово и Метохия является неотъемлемой частью Сербии. «Но если кто-то захочет доказать нам обратное, мы тогда ему заявим о том, что на небольшом пространстве Балкан политика двойных стандартов запросто не пройдет», — сказал Додик.

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