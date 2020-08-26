Ярославль, 26 августа, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Епископ Некрасовский Борис из Ярославской митрополии назначен в Карелию — епископом Костомукшским и Кемским. Об этом сообщает официальный сайт Московского патриархата.

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Назначение состоялось 25 августа на заседании Священного Синода. Предшественник ярославского епископа епископ Игнатий был отстранён от должности на том же заседании. Этому предшествовал ряд скандалов вокруг архиерея. Его ждёт церковный суд.

В отличие от епископа Игнатия епископ (ранее иеромонах и игумен) Борис (Баранов) в Ярославском митрополии запомнился скромностью и смирением, а также проповеднической деятельностью. На его место никто не назначен, так как отдельной Некрасовской епархии в митрополии нет. Епископ Борис являлся викарием, то есть помощником в управлении Ярославской митрополией.