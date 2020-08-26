Подгорица, 26 августа, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Черногории начали реализацию проекта «Система видеонаблюдения за городами», в рамках которого планируется установка камер видеонаблюдения в общественных местах в 75 местах по всей стране.

Камера видеонаблюдения

Как отмечается в сообщении МВД Черногории, установка камер будет производиться с целью повышения безопасности граждан и дорожного движения и снижения преступности. Также в министерстве подчеркивают, что будут поставлены уведомления о съемке в соответствии с законом о защите персональных данных.

Установка камер уже началась в столице Подгорице. Потом планируется оснащение камерами улиц Бара и Будвы, на 2021 год запланирована реализация проекта в Херцег-Нови и Которе.

Общая стоимость проекта 5 млн евро.