Манчестер, Великобритания, 26 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» может лишить защитника Гарри Магуайра статуса капитана команды из-за инцидента в Греции. Об этом 26 августа сообщает Sky Sports.

Гарри Магуайр

Отмечается, что руководство МЮ проведёт с Магуайром встречу, на которой будет обсуждаться возможное лишение футболиста капитанской повязки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Магуайр был задержан за нападение на полицейских в Миконосе (Греция). В одном из баров он со своими друзьями устроил драку с другими англичанами. После того, как на место прибыла полиция, компания Магуайра начала атаковать сотрудников правопорядка.

Греческий суд признал Магуайра виновным в нападении, сопротивлении полиции и неоднократных попытках дачи взятки. Футболист приговорён к 21 месяцу условного заключения.