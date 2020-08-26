Бишкек, 26 августа, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Объем золотовалютных резервов национального банка Киргизии удалось увеличить до $3 млрд 82 млн (229 млрд 647 млн рублей), что является историческим максимумом с момента образования нацбанка. Об этом на брифинге заявил председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов.

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При этом он отметил, что два года назад президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил руководству нацбанка закупать золото за национальную валюту на внутреннем рынке.

«Теперь золотовалютные резервы позволяют покрыть импорт на более чем шесть месяцев», — резюмировал глава национального финансового регулятора.