Шарлотт, США, 26 августа, 2020, 15:33 — ИА Регнум. В случае, если на ноябрьских выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, страна будет вовлечена в новые войны. Такое мнение 26 августа высказал сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол (штат Кентукки) на партийном съезде, проходящем в городе Шарлотт, передает NBC News.

Бёклин Арнольд. Война. 1897

«Джо Байден постоянно призывает к новым войнам. Он голосовал за конфликт в Ираке, который (президент США) Дональд Трамп долгое время называл «худшей геополитической ошибкой нашего поколения». Боюсь, что Байден выберет войну снова», — сказал в ходе своего выступления сенатор.

Также он напомнил, что Байден поддержал войны в Сербии, Сирии и Ливии и потому он, по мнению Пола, «продолжит проливать нашу кровь» и тратить на эти войны деньги американских налогоплательщиков.

Рэнд Пол противопоставил Байдену действующего главу государства — Дональда Трампа, который, как считает конгрессмен, «стремится заканчивать вооруженные конфликты» и не желает развязывать новые.

«Я поддерживаю Дональда Трампа, потому что он убежден, как и я, что сильная Америка не может вести бесконечные войны», — заключил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил на съезде Республиканской партии США, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, вероятно, не сможет дожить до дня инаугурации президента в 2021 году.