Санкт-Петербург, 26 августа, 2020, 15:23 — ИА Регнум. В петербургской типографии № 12 им. М. И. Лоханкова по заказу избирательной комиссии Ленинградской области в настоящее время печатаются бюллетени для голосования на выборах губернатора Ленобласти, которые пройдут 13 сентября 2020 года (досрочное голосование 11 и 12 сентября).

ИА REGNUM Выборы

«Будет изготовлено 1 миллион 164 тысячи избирательных бюллетеней», — сообщили в Леноблизбиркоме.

Отметим, что в списки участников всероссийского голосования по поправкам к Конституции в Ленинградской области было внесено 1 млн 379 тыс. 050 избирателей (по данным на 1 января 2020 года). В ходе голосования по Конституции участникам голосования было выдано 1 млн 030 тыс. 244 бюллетеня.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Леноблизбиркоме, количество изготавливаемых бюллетеней, по закону, не должно быть ниже 85% от общего числа избирателей, внесенных в списки. Причем на предстоящих выборах отсчет будет вестись по количеству избирателей Ленобласти на 1 июля 2020 года.

Напомним, в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ленинградской области пройдут не только выборы губернатора Ленинградской области, но и дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также очередные, дополнительные, повторные выборы депутатов советов депутатов в муниципальных образованиях Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Сланцевского, Тосненского районов и в Сосновоборском городском округе.