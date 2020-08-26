Барнаул, 26 августа, 2020, 15:21 — ИА Регнум. История с изменением названия книги «Десять негритят» во Франции является свидетельством того, что Россия и Запад становятся все более разными, не исключено, что когда-нибудь дойдёт до того, что романЭриха МарииРемарк будет называться не «Чёрный обелиск», а, к примеру, — «Альтернативно-окрашенный». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал известный алтайский писатель и поэт, доцент Российского государственного социального университета Михаил Гундарин:

Цитата из к/ф «Десять негритят». Реж. Станислав Говорухин. 1987. СССР И вот их стало девять

«Естественно, сам по себе факт «ретроцензуры» (это когда меняются тексты давно известных книг) и смешон, и абсурден. Хотя и распространен уже на Западе. Так, говорят, актеры, играя Отелло, уже не наносят себе «гуталинового» грима — это ж «блэк фейс», страшное прегрешение против морали. Так можно дойти до чего угодно — не «Черный обелиск» будем читать у Ремарка, а какой-нибудь «Альтернативно-окрашенный».

Вряд ли, конечно, такое случится в России (хотя и у нас после революции много чего переименовали — хотя бы оперу «Жизнь за царя» в «Ивана Сусанина»). С одной стороны, потому, что проблема чернокожих для нас неактуальна, с другой — потому что мы с Западом становимся все более разными.

Все эти странные вещи, происходящие с вымарыванием из истории и современности целых пластов и имен (так называемая cancel culture) — лишь свидетельство того, что условный Запад все дальше идет по пути построения некоей новой цивилизации, уже в сущностных вопросах отличающейся от той, что имела общие с нами, Россией, корни. Возможно, они уходят вперед, а мы тормозим.

Ну и пусть себе. Кажется, нам не по пути. И это, я думаю, к лучшему. Процесс еще в самом начале, сюда входит и некое отрезвление ярых «западнопоклонников», и хамское отношение к России и русским в «культурнейших» столицах. То ли еще будет, причем уже в скором будущем!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что во Франции новая редакция детективного романа Агаты Кристи «Десять негритят» будет называться «Их было десять», известила радиостанция RTL. Известно также, что текст романа тоже изменят, исключив слово «негр», которое в оригинальном переводе 1940-х годов встречалось 74 раза.