Париж, 26 августа, 2020, 15:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон совершит новый визит в Ливан 1 сентября 2020 года, сообщает Le Figaro.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

В Елисейском дворце объявили, что президент Франции прибудет в Бейрут перед напряженным днём, который будет посвящен «мониторингу помощи в восстановлении» и политическим вопросам.

Напомним, Эммануэль Макрон стал первым иностранным лидером, посетившим Бейрут 7 августа, через три дня после гигантского взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибло около 180 человек.