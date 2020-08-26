Мичуринск, Тамбовская область, 26 августа, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В Мичуринске Тамбовской области в рамках нацпроекта «Экология» приступили к рекультивации мусорного полигона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Работы будут проведены работы на площади около 7,5 га.

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По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, в Мичуринске начались мероприятия по рекультивации выведенного из эксплуатации одного из крупнейших в регионе полигонов захоронения отходов. Работы проводятся в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Объект эксплуатировался более полувека. Он был закрыт в 2016 году. В сентябре 2019 года полигон был включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Рекультивационные работы будут проведены на площади около 7,5 гектара. На полигоне накоплено 2 млн тонн отходов.

Проектная стоимость работ составляет около 90 млн рублей. Рекультивация полигона включает два этапа — технический и биологический. Технические работы планируется завершить уже в этом году, окончательная сдача объекта намечена на 2022 год.

Напомним, что в рамках нацпроекта в Тамбовской области до 2024 года пройдут мероприятия по рекультивации 6 крупнейших мусорных свалок на общей площади порядка 50 гектаров в Мичуринске, Жердевке, Уварово, Моршанске, Сампуре и Инжавино.