Урдома, Архангельская область, 26 августа, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский прибыл с рабочим визитом в Ленский район. На встрече с главой региона местные жители развернули плакат с требованием закрыть проект «Шиес».

Vk.com Александр Цыбульский на встрече с жителями Урдомы

"Совершенно ожидаемо, что главный вопрос, который волнует людей, — это закрытие полигона Шиес. Верить просто словам здесь давно перестали, что справедливо. Поэтому принимаю и буду принимать реальные действия по закрытию проекта», — написал сегодня после встречи с людьми в своих социальных сетях Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, Цыбульский сразу после вступления в должность врио губернатора заявил, что он не поддерживает проект «Шиес» и намерен добиться его закрытия. Проект был исключен из списка приоритетных, а в конце апреля было объявлено, что на Шиесе началась рекультивация, однако экоактивисты эту информацию опровергают.