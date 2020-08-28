Президент России Владимир Путин 26 августа провёл совещание с членами правительства. Его главной темой стала скандальная ситуация вокруг Башкирской содовой компании (БСК) и народного протеста против промышленной разработки уникального шихана Куштау. Генпрокуруратуре было поручено проверить сделку, в результате которой контроль над крупнейшим производителем соды в России перешёл в частные руки. Эксперты считают, что расследование по БСК запускает в России цепь аналогичных проверок сделок с региональными активами. Все подробности совещания — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

16:23 26.08.2020 Президент России Владимир Путин начал совещание с темы начала учебного года. С докладом выступает министр образования Сергей Кравцов.

16:25 26.08.2020 Система образования России в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к новому учебному году готова — министр образования Кравцов.

16:30 26.08.2020 Во всех субъектах РФ с 1 сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа, сообщил министр образования Сергей Кравцов.

16:31 26.08.2020 Все организации сферы общего образования в России готовы к началу нового учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Читайте также:Все российские школы к началу учебного года готовы — Кравцов

16:32 26.08.2020 Российские школы подготовились к проведению занятий с учётом новых эпидемиологических требований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Об этом: Кравцов: школы готовы работать с учётом новых эпидемиологических требований

16:33 26.08.2020 Минобразования приняло решение учитывать выплаты за классное руководство отдельно. Это позволит не смешивать их с зарплатой и другими начислениями, сообщил глава Минобразования РФ Сергей Кравцов.

16:37 26.08.2020 По поручению президента обеспечить школьников горячим питанием с 1 сентября минобразования докладывает, что поручение будет выполнено не только в 58 регионах, которые готовы в соответствии с требованиями Роспотребднадзора, но и во всех остальных. Правительство выделило дополнительные средства для 27 субъектов РФ, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

16:38 26.08.2020 Российский президент Владимир Путин открыл совещание при правительстве 26 августа. Совещание проходит по видеосвязи. Подробности в материале: Началась встреча Путина с правительством РФ

16:39 26.08.2020 Выплаты за классное руководство будут держаться на особом контроле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Читайте также: «Принципиальный вопрос» — Кравцов о выплатах за классное руководство

16:44 26.08.2020 На обеспечение горячим питанием школьников выделено почти 30 млрд рублей на 2020−2022 годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: Кравцов рассказал об обеспеченности школ горячим питанием для учащихся

16:47 26.08.2020 Вопрос с организацией бесплатного горячего питания в школах не должен быть затянут, заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании при правительстве РФ. Подробности в материале: Путин призвал не затягивать решение вопроса с бесплатным питанием в школах

16:50 26.08.2020 В большинстве университетов праздник 1 сентября состоится в традиционном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: Большинство университетов отпразднуют 1 сентября в традиционном формате

16:55 26.08.2020 Российские вузы не будут поднимать стоимость обучения в 2020 году, как и было обещано в мае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: Стоимость обучения в вузах РФ скорректирована до уровня 2019 года— Фальков

16:57 26.08.2020 Частично компенсировать российским вузам потери, которые они несут из-за заморозки оплаты обучения, поручил президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством. По словам главы государства, нужно «хотя бы частично компенсировать то, что они хотели бы получить, поднимая стоимость обучения». Подробности в материале: Путин поручил помочь вузам, теряющим деньги из-за заморозки оплаты обучения

16:59 26.08.2020 Российские вузы сохранят стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года, однако недостаток доходов можно скомпенсировать с помощью средств федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Путин предложил финансово поддержать российские вузы из-за эпидемии

17:04 26.08.2020 Правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Читайте также: Мишустин: правительство проработает финансирование программ газификации

17:08 26.08.2020 Правительство усиленно работает над программой газификации Камчатского края. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Читайте подробнее: Мишустин пообещал к осени план газоснабжения Камчатки

17:10 26.08.2020 На Дальнем Востоке наблюдается самый низкий в России уровень развития тепличного хозяйства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Подробности в материале: Мишустин намерен снизить зависимость регионов ДФО от импорта овощей

17:12 26.08.2020 Желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова: российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран

17:18 26.08.2020 На Дальнем Востоке наблюдается критическая нехватка жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Подробности в материале: Козлов: на Дальнем Востоке не хватает новостроек

17:24 26.08.2020 В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Об этом: Голикова указала на стойкую тенденцию в заболеваемости коронавирусом в РФ

17:26 26.08.2020 Российская вакцина от COVID-19 поступит в Белоруссию в первую очередь, заявил президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании при правительстве. По словам Путина, соответствующая договорённость достигнута с белорусским президентом Александром Лукашенко. Москва и Минск договорились, что Белоруссия «подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат». Подробности в материале: Путин: Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19

17:27 26.08.2020 Совещание Владимира Путина с членами правительства 26 августа. Цитата из видео. kremlin.ru.

17:31 26.08.2020 Система дополнительных выплат медикам, противовостоящих эпидемии коронавируса, нуждается в коренных изменениях, заявил 26 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ. «Система оказалась слишком забюрокраченной, надо убрать все препоны», — сказал Владимир Путин. Читайте также: Убрать все препоны! Путин призвал изменить систему допвыплат медикам

17:32 26.08.2020 В России запустят проект по мониторингу инфицированности COVID-19 школьников и студентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Об этом: Голикова: в России начнут проверять студентов и школьников на SARS-CoV-2

17:34 26.08.2020 Введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения должны отменяться в России «очень аккуратно», заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании при правительстве РФ. Подробности в материале: Путин поручил действовать очень аккуратно в снятии ограничений по COVID-19

17:45 26.08.2020 Во всех школах 2 сентября будет проведён Всероссийский открытый урок здоровья, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Читайте также: Всероссийский открытый урок здоровья проведут в школах 2 сентября

17:45 26.08.2020 Ситуация с Башкирской содовой компанией и выводом её акционерами денег в офшоры должна быть детально проанализирована на федеральном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: «Где деньги?» Путин попросил разобраться с Башкирской содовой компанией

17:45 26.08.2020 Правительство РФ предлагает продлить сроки действия стимулирующих выплат для медиков, борющихся с коронавирусом, заявила 26 августа замглавы правительства Татьяна Голикова совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. «Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объёме продлены на сентябрь 2020 года», — сказала Голикова. Читайте также: Путину предложили продлить стимулирующие выплаты медикам

17:51 26.08.2020 Разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией призвал президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании при правительстве России. Президент заявил, что эта компания, получая прибыль, не вкладывает деньги в производство, а выводит их за рубеж. Он отметил, что владельцы компании не обязаны жить в России, но должны думать о людях, которые работают на предприятии. Читайте подробнее: Башкирская содовая компания попала на карандаш президенту РФ

18:05 26.08.2020 Вопрос использования различных инструментов привлечения финансирования к расселению жителей России из ветхого жилья поручил проработать президент страны Владимир Путин на заседании с членами правительства 26 августа. Читайте подробнее: Путин поручил привлечь финансирование к расселению ветхого жилья

18:13 26.08.2020 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает важным обеспечить рост качества жизни на Дальнем Востоке и остановить отток населения из этих регионов. Об этом он заявил 26 августа на совещании президента РФ с членами правительства. Мишустин рассказал о мерах, которые правительство предлагает предпринять для развития федерального округа. «Территория Дальнего Востока занимает почти половину нашей страны. В большинстве из почти 2 тыс. населённых пунктов округа живёт не более 5 тыс. человек. И к каждому городу и посёлку в национальной программе были прописаны критерии: где нужно строить спорткомплекс, а где спортплощадку, где нужна районная больница, где ФАП. Важно создать комфортные условия жизни на Дальнем Востоке и обеспечить рост показателей качества жизни населения и экономики до среднероссийского уровня, остановить отток населения», — сказал он. Об этом: Мишустин: важно остановить отток населения с Дальнего Востока

18:25 26.08.2020 Реализация программы по увеличению продолжительности жизни на Дальнем Востоке должна постоянно отслеживаться, заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин потребовал следить за повышением продолжительности жизни в ДФО

18:59 26.08.2020 На территории России объёмы выдачи ипотеки с начала 2020 года превзошли прошлогодние показатели. Об этом заявил 26 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства. «Физически ипотечных кредитов выдано на 17% больше, в деньгах выдано на 20% больше по отношению к аналогичной дате 2019 года», — сказал Хуснуллин. Подробности в материале: В РФ объём выдачи ипотеки превзошёл показатели 2019 года

19:53 26.08.2020 Проверка законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании начата Генпрокуратурой после заявления президента РФ Владимира Путина. Об этом: Начата проверка отчуждения госактивов Башкирской содовой компании

22:14 26.08.2020 Совещание Владимира Путина с членами правительства 26 августа. Цитата из видео. kremlin.ru

07:10 27.08.2020 В Ульяновской области в 2022 году будут решены проблемы обманутых дольщиков, и эта проблема будет снята. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов. Подробности в материале: В 2022 году в Ульяновской области снимут проблемы дольщиков — губернатор

07:18 27.08.2020 Скандальная ситуация вокруг уникального шихана Куштау в Башкирии вышла на новый уровень —Владимир Путинвпервые публично высказался по этому вопросу, поручив проверить сделку, в результате которой «чудесным образом» контроль над крупнейшим производителем соды в России перешёл в частные руки. В Генпрокуратуре тут же начали проверку отчуждения крупного пакета акций государства в ОАО «Сода», которое в 2013 году трансформировалось в «Башкирскую содовую компанию». ИА REGNUM попыталось выяснить, кто получил контроль над предприятием несколько лет назад, и как это произошло. Читайте также: «Где деньги?»: с «Башсодой» разбираются Путин и Генпрокуратура

07:21 27.08.2020 Поручение президента России Владимира Путина о проверке законности приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК) свидетельствует о том, что Кремль «прислушался к республиканской власти», продемонстрировав гибкость. Но для Башкирии история с шиханами «не пройдет бесследно». Такое мнение высказал один из авторов телеграм-канала Scriptorium политолог Дмитрий Михайличенко. Подробнее: БСК и Куштау: Путин «отыграл назад»

07:26 27.08.2020 Конфликтная ситуация вокруг горы Куштау и Башкирской содовой компании (БСК) в настоящее время полностью исчерпана, заявил 26 августа глава Башкирии Радий Хабировв эфире телеканала «Россия 24». Читайте также: Глава Башкирии закрыл конфликт вокруг шихана Куштау

07:31 27.08.2020 Владимир Путин на совещании с членами правительства 26 августа. Цитата из видео. kremlin.ru

07:35 27.08.2020 Ульяновская область рассчитывает на федеральную поддержку при строительстве мостов в части расчистки русла реки Свияга. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов. По предварительным расчётам, на это потребуется 400 млн рублей. Подробности в материале: Ульяновский губернатор рассказал Путину об «одной проблеме»

08:05 27.08.2020 Ульяновский губернатор Сергей Морозов сообщил на совещании, что благодаря дополнительной федеральной финансовой поддержке регион получил 940 млн рублей на дорожную отрасль. [[[quote-0]]]

09:05 27.08.2020 Благодаря комплексу мероприятий смертность на автодорогах Ульяновской области снизилась на 28%. И это самый важный показатель эффективности национального проекта, уверен губернатор Сергей Морозов.

09:36 27.08.2020 Владимир Путин. Иван Шилов © ИА REGNUM

09:53 27.08.2020 [[[quote-1]]]

11:23 27.08.2020 Расследование по Башкирской содовой компании запускает в России цепь аналогичных проверок сделок с региональными активами начиная с 2000 года. Сейчас составляется список всех приватизаций и слияний, которые запускались главами регионов, одобрялись ФАС России и курировались Минэкономики России. Фактически это кампания по деприватизации, считает автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

11:35 27.08.2020 Обстоятельства сделки «Башсоды» по переходу госпакета Башкирии в частные руки в 2013 году — это вопрос к Муртазе Рахимову (возглавлял регион до 2010 года) и оценщикам, которые готовили материалы к сделке, отмечают наблюдатели. Хотя сейчас, как ни парадоксально, может стать крайней за мутную приватизацию БСК в 2013 году команда Рустэма Хамитова (руководил регионом с июля 2010 по октябрь 2018 года).

11:37 27.08.2020 По словам действующего главы Башкирии Радия Хабирова, убытки в казне от сделки по приватизации БСК составляют несколько десятков миллиардов рублей.

12:01 27.08.2020 Радий Хабиров [gsrb.ru]

12:27 27.08.2020 Вмешательство президента РФ Владимира Путина в конфликт вокруг «Башкирской содовой компании» ускорит решение вопросов. Такое мнение высказал председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев, передает 27 августа пресс-служба госсобрания региона. Об этом: Вмешательство Путина в конфликт по БСК ускорит решение вопросов — Толкачев

12:28 27.08.2020 Расследование по Башкирской содовой компании позволит набросить ошейник на региональные элиты, которые расшалились, как в Хабаровске, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте также: Набросит ошейник на региональные элиты: расследование по Башсоде

12:48 27.08.2020 Расследование ситуации с Башкирской содовой компанией, будет воспринят инвесторами, в том числе и зарубежными, как ещё одна попытка пересмотра итогов приватизации (фактически деприватизация), заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Нью Рига Финанс Клаб Петр Бубнов. Об этом: Фактически деприватизация: ситуация с Башкирской содовой компанией

13:13 27.08.2020 Башкирская содовая компания. soda.ru

13:52 27.08.2020 Прозрачность ведения бизнеса и эффективные коммуникации полезны будут не только для Башкирской содовой компании (БСК), но и другим российским компаниям, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Об этом: Ситуация с Башсодой — повод задуматься над двумя проблемами: эксперт

14:56 27.08.2020 Управление производства Сода [soda.ru]

16:11 27.08.2020 Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента РФ Владимира Путина после его заявления в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Башкирской содовой компании. По словам главы региона, справедливость обязательно восторжествует. Читайте подробнее: Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявлений по БСК

16:54 27.08.2020 Рассмотрение кейса (не)разработки Куштау всё чаще отсылает к «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Сначала «Башкирская содовая компания» (БСК), чувствуя своё всесилие и крепкие лоббистские позиции в федеральной и региональной власти, отправляла «информационных гонцов» с новыми и новыми требованиями расширения своих притязаний на сырьевой фонд республики, стремясь заполучить самые лакомые объекты, невзирая на их охранный статус и значение для народа Башкири. Затем, когда терпение общества иссякло, руководство БСК рискует не только утратить своё феодальное влияние в регионе, оставшись у разбитого корыта, но и лишиться в принципе этого самого корыта. Читайте подробнее: БСК и протесты на шихане Куштау: риски для бизнеса и власти

17:48 27.08.2020 Совещание Владимира Путина с членами правительства 26 августа. Фото: kremlin.ru