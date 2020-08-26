Москва, 26 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Давление сторонников блогера Алексея Навального на врачей, которые лечили его сразу после госпитализации, недопустимо. Об этом говорится в открытом письме омских медиков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сторонник Навального у БСМП № 1 в Омске

Так, в письме отмечается, что люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении и манипулируют информацией. При этом никто из этих людей не был знаком с узкопрофессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов.

«По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В письме подчеркивается, что резкая реакция «либеральной общественности» на действия врачей переходит границы этики и здравого смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 22 августа, его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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