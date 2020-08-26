Москва, 26 августа, 2020, 14:46 — ИА Регнум. С течением времени люди привыкают, что платить с телефонов быстро и удобно, но это одновременно означает, что, во-первых, так же быстро и удобно платить с персональных устройств могут все, кто знает пароли, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Смартфон

«Во-вторых, что смартфоны становятся центральной частью нашей жизни, которая требует заботы и ухода. Совет директора IT-института университета «Синергия» — держать смартфон постоянно в поле зрения и блокировать его во время работы с коллегами — означает, что гаджет становится своеобразным тамагочи — не он за нами ухаживает, а мы за ним.

Автор совета прав относительно того, что пароли не следует хранить ни на каких устройствах, кроме памяти. В этом состоит недостаток паролей: мы не может помнить всё большее и большее их число, а они требуются для использования многих сервисов.

Этим и объясняется, с одной стороны, появление единых систем аутентификации, когда достаточно одного ID, чтобы посещать многие сайты, с другой — интерес к биометрии.

Надо иметь в виду, что, даже если мы сами не записываем куда-то пароли, их предлагает сохранить браузер, а браузер сохраняет их в наших запоминающих устройствах. Чистка паролей в браузере, чистка СМС и прочий «уход» за безопасностью будет отнимать всё больше времени.

Поэтому легко поверить, что пароли со временем отойдут в прошлое. Но пока, конечно, лучше держать их только в собственной памяти, хотя бы до тех пор, пока ещё не изобретены дистанционные устройства её считывания», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев советует удалять все конфиденциальные сообщения в телефоне.

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