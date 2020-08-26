Ульяновск, 26 августа, 2020, 14:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют поощрять педагогов за стобалльников по итогам сдачи Единого государственного экзамена. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов на образовательном форуме, сообщается на его официальной странице в «Фейсбуке».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

По словам главы региона, в Ульяновской области стало больше выпускников, которые получают максимально возможные 100 баллов при сдаче ЕГЭ: если в 2019 году было 39 стобалльников, то в 2020 году — 46. В том числе в этом году четыре выпускника получили по 100 баллов по двум предметам.

«Предложил выплачивать единовременную выплату педагогам, чьи ученики получили 100 баллов по результатам ЕГЭ», — сказал губернатор Сергей Морозов.

По его словам, предложения по поощрению педагогов будут представлены «в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют оказать поддержку классным руководителям, работающим в техникумах и колледжах. Средства будут предусмотрены в региональном бюджете на 2021 год. По предварительной информации, выплаты будут получать более 620 педагогов.

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