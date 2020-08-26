Москва, 26 августа, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Россия планирует поставить в Казахстан более 2 млн доз вакцин против коронавируса. Об этом 26 августа заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, в будущем стороны рассмотрят возможность увеличения этого объема до 5 млн доз. Ранее РФПИ и казахстанская компания «СК-Фармация» подписали соглашение о поставках вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Казахстана во главе с заместителем председателя правительства республики Романом Скляром посетила Москву. В рамках визита подписано соглашение по поставкам вакцины.