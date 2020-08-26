Краснодар, 26 августа, 2020, 14:20 — ИА Регнум. 1,2 млн тонн сахарной свеклы собрано хозяйствами Краснодарского края на 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации края. Свекла убрана с 17% посевных площадей. Урожайность на данный момент составляет 410 ц/га.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«На Кубани приступили к производству сахарного песка. Выработаны 130 тысяч тонн продукта из более чем миллиона тонн сырья», — сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Всего на Кубани в 2020 году рассчитывают получить урожай сахарной свеклы около 9,4 млн тонн, объёмы готовой продукции составят около 1,2 млн тонн. Несмотря на то, что цифры ниже 2019 года (10,58 млн тонн сырья), в региональном минсельхозе заверяют, что никакого дефицита сахара не будет. Более того, снижение производства — это попытка стабилизировать ситуацию на рынке. Потребность края составляет около 240 тыс. тонн