Ковентри, Великобритания, 26 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Алгоритм машинного обучения, способный вести анализ снимков с телескопов TESS и «Кеплер», проверяя, существуют ли у далеких звезд экзопланеты, разработали астрономы из Британии. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

(сс) ESOL. Calçada Экзопланета Глизе 667 C

«Благодаря этому алгоритму мы перевели в категорию подтвержденных экзопланет сразу 50 кандидатов», — приводит сайт Уорикского университета (Ковентри, Великобритания) слова из авторов исследования, планетолога Дэвида Армстронга.

Специалист уточнил, что до этого никто не использовал системы машинного обучения для таких исследований. С помощью данного метода ученые не только смогут предсказать, в какой из исследуемых звездных систем есть планеты, но и точно вычислить такую вероятность.

Также сообщается, что разработанный британскими учеными алгоритм — это многослойная нейросеть, способная обнаруживать скрытые закономерности в серии снимков звезд. При тренировке искусственного интеллекта учеными был использован набор данных, собранных телескопом «Кеплер» при открытии ранее подтвержденных планет и объектов, существование каковых не было подтверждено. Для обучения системы было использовано свыше 30 тыс. транзитов.

Затем работа созданного алгоритма была проверена на нескольких сотнях еще не подтвержденных планет из каталога «Кеплера». Алгоритм подтвердил существование 50 экзопланет с вероятностью 99%, что позднее астрономы подтвердили и другим методом.

При этом ученые считают, что данная разработка может быть применена для очень быстрого автоматизированного поиска планет, так как алгоритм способен вести анализ информации с телескопа TESS и других в режиме реального времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что международная астрофизическая обсерватория IXPE будет запущена в сентябре 2021 года.