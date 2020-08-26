Насмешки над акцентом Мелании Трамп вызвали бурю негодования в Twitter
Вашингтон, 26 августа, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Американская актриса и певица Бетт Мидлер вызвала волну яростной критики в свой адрес в социальных сетях, указав на неамериканское происхождение первой леди Мелании Трамп, сообщает 26 августа The Hill.
Мелания Трамп
«Она знает несколько слов на ряде иностранных языков», — написала Мидлер на своей странице в Twitter. — Уберите эту нелегальную мигрантку со сцены».
«Боже мой, она по-прежнему не может научиться говорить по-английски», — добавила певица.
Подписчики певицы и актрисы заявили о том, что их оскорбило высказывание Мидлер. Некоторые обвинили ее в ксенофобии. В частности, в защиту супруги Дональда Трампа выступил британский телеведущий Пирс Морган.
«На скольких иностранных языках говорите вы, Бетт? Мелания — на словенском, английском, французском, итальянском и немецком», — написал он.
Многие подписчики также обратили внимание на то, что неправильно насмехаться на женщиной-иммигрантом, которая стала первой леди, только из-за ее акцента.