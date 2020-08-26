Белград, 26 августа, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидерами сепаратистского Косово в Вашингтоне 4 сентября готов отвергнуть любое предложение по Косово и Метохии, которое будет губительным для Сербии. Об этом он заявил 25 августа в эфире национального телеканала РТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

«Несомненно, для делегации, которую я возглавлю, ночи (в Вашингтоне) будут бессонными, но мы знаем в чем наша задача и знаем, насколько важна святыня, которую мы охраняем», — заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что он не знает, какой точно будет повестка встречи в Белом доме — известно, что к обсуждению будут предложены темы развития экономического сотрудничества между Белградом и Приштиной.

Комментируя информацию, которая появилась в ряде сербских СМИ о том, что Вашингтон мог бы предложить сербской и албанской стороне подписание соглашения о нормализации отношений наподобие того документа, который недавно подписали Израиль и ОАЭ, Вучич сказал, что он не против проанализировать этот документ и понять каким образом было достигнуто упомянутое соглашение.

Вучич также подчеркнул, что пока никто не предлагал «обмен территориями» как вариант решения косовского вопроса.

«Я верю, что у нас хватит сил и мудрости, чтобы принять лучшие возможные решения», — сказал Вучич, добавив, что итоговые решения всё равно будет принимать народ Сербии.

Напомним, что 25 августа группа сербских интеллектуалов подала в суд на Вучича из-за его политики по отношению к Косово и Метохии. В тексте искового заявления упоминается в том числе то, что действующий президент рассматривает «в частном порядке» вариант обмена территориями с албанскими сепаратистами, нарушая тем самым конституцию страны.

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