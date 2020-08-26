Махачкала, 26 августа, 2020, 14:15 — ИА Регнум. Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по состоянию на 11:00 26 августа достигло 487. За минувшие сутки в республике умерли два человека с подтвержденным диагнозом, сообщил федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К настоящему времени в Дагестане зарегистрирован 10 тыс. 651 случай заражения коронавирусом нового типа. Накануне, как и днем ранее, инфекция была выявлена у 65 человек. Отметим, что с 19 августа этот показатель в регионе не опускается ниже 60.

За предыдущие сутки в Дагестане в связи с выздоровлением 42 пациента с COVID-19 были выписаны из-под медицинского наблюдения. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили 9 тыс. 433 человека, или более 88,6% заразившихся.