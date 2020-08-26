Ростов-на-Дону, 26 августа, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Ростовской области сборы в школу могут вылиться в круглую сумму, если для обучения потребуются гаджеты. Ростовстат назвал стоимость техники, необходимой для дистанционного обучения, передаёт ИА REGNUM.

Rostov.gks.ru Стоимость гаджетов для дистанционного обучения

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«Если на начальном этапе обучения потребуется техническое оснащение учебного процесса, и цены августа-сентября будут на уровне июльских, то за планшет придётся в среднем заплатить 10 тыс. 374 рубля, за ноутбук — 29 тыс. 689,2 рубля, за моноблок — 33 тыс. 728,2 рубля», — уточнили специалисты.

ИА REGNUM напоминает, что «набор первоклассника» в 2020 году в среднем по Ростовской области стоит 17,9 тыс. рублей, обеспечить первоклассницу одеждой и канцелярией возможно за 21,9 тыс. рублей.