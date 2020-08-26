Красноярск, 26 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Питание будет организовано во всех школах Красноярского края с учётом специальных рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в краевом министерстве образования.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

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Все сотрудники пищеблоков обязаны работать в масках и перчатках. Мыть посуду в посудомоечных машинах необходимо при высоких температурах, вручную — с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, школы могут самостоятельно принять решение об использовании одноразовой посуды.

Чтобы избежать скопления детей, питание должно проходить по графику.

«Приём пищи будет проходить у ребят в разное время по специальному расписанию, которое должна составить школа», — подчеркнули в министерстве.

При входе и выходе из столовой школьники должны мыть руки. Находиться за одним столом смогут только обучающиеся из одного класса.

Стулья, столы и другие поверхности будут протирать дезинфицирующими растворами. После каждого приёма пищи помещение будет проветриваться.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные линейки в День знаний 1 сентября разрешено провести во всех красноярских школах.

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