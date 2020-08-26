Ставрополь, 26 августа, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к 11:00 26 августа достигло 11 тыс. 361, сообщил федеральный оперативный штаб. Вместе с тем в крае выздоровели две трети пациентов с подтвержденным диагнозом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне на Ставрополье коронавирус был выявлен у 114 человек, что на девять меньше, чем днем ранее. При этом этот показатель в крае с 12 августа не опускается ниже 100. Выздоровел в регионе 7661 носитель инфекции (+97 за сутки), или 67,4% заразившихся.

За минувшие сутки на Ставрополье зафиксировали три случая смерти пациентов с COVID-19. Всего в крае скончался уже 221 носитель инфекции, в том числе 62 человека умерли в текущем месяце.