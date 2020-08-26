Санкт-Петербург, 26 августа, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Оппоненты российской власти и российского государства постараются использовать ситуацию с Навальным для ужесточения санкций, и к этому нужно быть готовым и нужно уметь на это отвечать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 августа, политолог Дмитрий Солонников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Антироссийская пропаганда

Как сообщалось ранее, обозреватели немецкой газеты Handelsblatt заявили о возможности остановки реализации проекта «Северный поток — 2» как одном из вариантов «ответа России» на «отравление Навального». С заявлениями о необходимости давления и санкций по факту «отравления» Навального выступил и целый ряд европейских и американских политиков.

« В этой ситуации каждая из двух сторон будет бороться за победу своего сценария. И один из этих сценариев, действительно, предполагает ужесточение санкций против России по факту, будем так говорить, ухудшения состояния здоровья Алексея Навального. «Северный поток», SWIFT или что-то другое — они постараются достичь максимума.

Нынешняя ситуация с обвинениями до всяких расследований напоминает сценку «всем базаром ловят вора». Известно, кто громче всех кричит «держите вора». Те, кто устраивают эту истерику, заинтересованы в определенном результате. И есть вероятность, что они так уверены в отравлении потому, что знают больше, чем мы.

Российское государство, что совершенно естественно, спасало и спасло жизнь российского гражданина. За это нужно быть благодарным и летчикам, и врачам. И из их действий было вполне понятно, что если у кого-то и было желание отравить Навального, то точно не у государства.