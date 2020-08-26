Кострома, 26 августа, 2020, 13:38 — ИА Регнум. В Костроме гирлянду, предназначенную для украшения главной ёлки областного центра, украли и сдали на цветмет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Gradkostroma.ru Главная городская ёлка на Сусанинской площади в Костроме.

Украшение стоимостью более 140 тысяч рублей хранилось в гараже, принадлежащем сотрудникам городской службы ЖКХ. В августе 2020 года гаражный бокс был взломан.

Как выяснилось позднее, к краже причастен 29-летний костромич, скрывающийся от административного надзора полиции. В ходе допроса молодой человек признался, что обжог электрическую гирлянду на костре, а цветной металл сдал в один из пунктов приёма вторичного сырья. Вырученных денег ему хватило на бутылку водки.

В отношении местного жителя возбудили три уголовных дела — по ст. 161 УК РФ «Грабеж», ст. 158 УК РФ «Кража» и по ст.314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Как пояснили ИА REGNUM в полиции, это первый случай кражи украшений с новогодней ёлки в Костроме.