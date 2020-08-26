Барнаул, 26 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Генпрокуратура России проанализировала результаты работы по обеспечению законности нормативно-правовой базы контрольно-надзорной деятельности. Анализ работы показал, что лидерами по количеству актов, не соответствующих федеральному законодательству, стали Башкирия, Алтайский и Краснодарский края, Воронежская, Новосибирская, Оренбургская, Ростовская и Тамбовская области.

Оноре Домье. Законодательное чрево. 1834

Ситуацию корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

«Особенность Алтайского края — это громадное количество муниципалитетов, где нет юридически подготовленных кадров. А на краевом уровне зачастую довлеет административный подход, когда депутаты голосуют, исходя из некоторой политической целесообразности, а не исходя из федеральных законов.

Так, завтра, 27 августа, четвертым вопросом повестки дня на сессии Алтайского краевого законодательного собрания будет признание утратившим силу п. 5, ч. 2 статьи 3−1 закона Алтайского края «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования на территории Алтайского края». Классический пример, когда, опасаясь общественных протестов, краевые депутаты ввели ограничения и нарушили права граждан. И пришлось поправлять краевых депутатов Конституционному суду.

Спрашивается: а куда смотрели наши краевые чиновники? И ведь никого завтра не уволят за эти «ляпы». Так что это — свидетельство того, что в Алтайском крае зачастую довлеет не «право», а «политическая целесообразность».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным прокуратуры России, типичными недостатками региональных и муниципальных актов стали: установление дополнительных оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий, увеличение сроков их проведения, незаконные требования к организации проверок и их исключению, отсутствие положений о проведении профилактических мероприятий и другие.