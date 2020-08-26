Элиста, 26 августа, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число пациентов, умерших от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, достигло 50 человек. Страдали ли они хроническими заболеваниями, не уточняется. Также неизвестен возраст пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Калмыкии выявили 57 новых носителей коронавируса, выздоровели 45 человек.