Владимир, 26 августа, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Во Владимирской области 26 августа подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них пять случаев выявлено во Владимире, по четыре — в Гусь-Хрустальном и Меленках, по три — в Гороховце и Муроме, по два — в Александрове и Вязниках, по одному — в Коврове, Кольчугино и Суздале.

Всего в области зарегистрированы 6185 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 5400 пациентов, в том числе 17 человек — за последние сутки. Скончались 193 человека.