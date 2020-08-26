Москва, 26 августа, 2020, 13:16 — ИА Регнум. В Кремле заинтересованы в установлении причин того, что произошло с блогером Алексеем Навальным. Об этом 26 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это — российский гражданин, который находится в коме, и мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Песков заявил, что в Кремле на данный момент не видят повода для уголовного расследования в связи с ситуацией с Навальным.

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