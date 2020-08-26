Ярославль, 26 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Сергей Ивченко покидает свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в органах власти.

City-yaroslavl.ru Сергей Ивченко

По версии источника отставка Сергея Ивченко может быть связана с недавним взрывом газа в доме на улице Батова в Ярославле. Чиновник отвечал за социальную поддержку жителей пострадавших квартир. В последние дни люди жаловались, что в пункте временного пребывания — гостинице «Которосль» — они вынуждены оплачивать платную стоянку и прачечную. В ситуацию даже вмешался ярославский губернатор, заявивший, что считает подобную практику недопустимой и потребовавший в кратчайшие сроки произвести соцвыплаты для жильцов.

В мэрии Ярославля отставку директора департамента Сергея Ивченко подтвердили, сообщив, что он уходит по собственному желанию и будет занимать свой пост еще 2 недели. На указанной должности он работал с октября 2015 года.