Анапа, Краснодарский край, 26 августа, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Пожар в районе Утриша в Анапе Краснодарского края планируется ликвидировать в течение суток 26 августа. Об этом написал губернатор Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

skeeze Лесные пожары

«По информации оперативного штаба на 12 часов пожар в районе Утриша удалось локализовать. Ситуация остаётся под контролем, угрозы населенным пунктам нет. Сейчас работы там продолжаются. Пожар тушат более 480 человек личного состава, 86 единиц техники, в том числе пять вертолетов. Уже сегодня планируем полностью ликвидировать пожар в этом районе», — написал глава региона.

Он также добавил, что три других крупных пожара на территории края — в Геленджике, Новороссийске и Туапсе — полностью потушены.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Анапе тушат уже почти двое суток. В районе объявлен режим ЧС, накануне проводилась эвакуация туристов. В МЧС заявили, что в 90% случаев причина лесных пожаров — человеческий фактор.