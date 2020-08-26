Копенгаген, 26 августа, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приказала провести тщательное расследование фактов скрытия улик и незаконной слежки, в которой подозревается Служба военной разведки Дании. Глава Службы Ларс Финдсен уже отстранен от занимаемой должности на время проведения расследования. Об этом 25 августа сообщило новостное издание SVT Nyheter.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Сотрудники службы военной разведки Дании подозреваются в утаивании важной информации и незаконном получении данных о датских гражданах. Глава Службы Ларс Финдсен и два других высших офицера разведки временно отстранены от занимаемых должностей.

Факты шпионажа были вскрыты после публикации доклада Надзорного совета Дании о деятельности разведывательного сообщества. Выяснилось, что офицеры спецслужбы предоставляли надзорному органу неверную информацию в попытке скрыть факты незаконной слежки.

«Правительство очень и очень серьезно относится к этому вопросу. Само собой разумеется, что спецслужба должна работать только в рамках закона. Надзорный совет уже направил правительству большой объем письменных материалов. Министр обороны назначил расследование, но сейчас мы инициируем еще более детальное расследование», — заявила Фредериксен.